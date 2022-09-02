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Haberler Ekonomi Şeyhin yeni mega lüks yatı Marmaris'te

Şeyhin yeni mega lüks yatı Marmaris'te

2.9.2022

Şeyhin yeni mega lüks yatı Marmaris’te

İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan'ın bu yıl denize indirilen dünyanın en büyük ve en lüks yatı 160 metre uzunluğundaki "Blue" Marmaris'e geldi. Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Yatırım Konseyi Yönetim Kurulu üyesi 52 yaşındaki Şeyh Mansour'un mega lüks yatı vatandaşlar ve tatilcilerden büyük ilgi gördü.

İki helikopter pisti bulunan dünyanın en büyük 5'inci lüks yatında kimlerin bulunduğu ve rotası hakında bilgi verilmedi.

■ VURAL EFECİK

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