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Haberler Ekonomi Sosyal yardım alanların istihdamına SGK’dan teşvik

Sosyal yardım alanların istihdamına SGK’dan teşvik

2.9.2022

Sosyal yardım alanların istihdamına SGK’dan teşvik
SOSYAL Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar gibi nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olup genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılananların, 4/1-a (SSK) kapsamında işe alınmaları durumunda, bir yıl süreyle sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamının tahsilinden vazgeçildiğini açıkladı. Kurt, e-SGK kanalıyla başvuru yapılacağını söyledi.
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