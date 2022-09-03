18 bin anne işe çocuklar kreşe gitti

18 bin anne, Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Projesi ile işine devam etti. Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapanış konferansı Ankara'da düzenledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'nun 0-6 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden üç yılda 18 bin kadın faydalandı. Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'nın pilot şehir olarak seçildiği proje 1 Nisan 2019'da uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında çalışan annelere aylık 100 euro mali destek sağlanıyor. Ailelere 100 euro da kırtasiye desteği verildi.

KATILIM ARTMALI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, projenin Türkiye'de kadınların işgücüne katılımını artırma noktasında büyük önem taşıdığını belirterek, "18 bin anneye destek verilmesi çok güzel. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 30'a ulaştı. Ancak bu yeterli değil daha da artması gerekiyor. Türkiye hızlı büyümeye devam ettikçe bu tür projelere ihtiyaç artacak. Yüzde 7'lik bir büyüme 1 milyonun üzerinde yeni istihdam yaratıyor" dedi.

'İÇİM RAHAT BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIM'

PROJEDEN yararlanan 2 çocuk annesi Başak Candan (44), "Anaokulu ücretleri yüksekti. Çocuklarımız çok daha güzel şartlarda okula gittiler. Pandemide dünya çok zor durumdayken bu destek bizi çok rahat ettirdi. İçim rahat bir şekilde çalıştım. Proje sayesinde maddi manevi destek aldım" ifadelerini kullandı.

RANA BÜYÜKTAŞ