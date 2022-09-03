Öğrenciler kırtasiye ve marketlere akın etti

İLKOKUL, ortaokul ve lise öğrencileri, okula hazırlık alışverişine başladı. 12 Eylül'de açılacak olan okullar için tatlı telaş sürüyor. Defter, kalem, silgi, çanta, kuru boya kalemleri ve termos gibi birçok kırtasiye malzemesinin fiyatlarıyla ilgili yapılan incelemeye göre ilkokul çantası 550 lira, lise çantası 800 liraya dolacak. İlkokula başlayacak bir öğrenci okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, matara, 4 defter, 1 resim defteri, 5 kurşun kalem, 12'li kuru boya kalemleri, 3 silgi ve 3 kitap cildi rulosu gibi kırtasiye malzemeleriyle ortalama 550 TL'ye çantasını doldurabilecek.

Bir lise öğrencisi ise, okul çantasını 280 TL'den başlayan fiyatlarla alabiliyor. 60 TL'ye kalem kutusu alırken, tanesi 35 TL'den 10 tane defteri 350 TL'ye, tanesi 20 liradan 2 tane uçlu kalemi 40 liraya, 10 liradan 5 renkli tükenmez kalemi 50 liraya, 5 liradan 5 tane ucu 25 liraya edinebiliyor. Liselinin okul çantası harcaması 800 TL'yi buluyor.

■ RANA BÜYÜKTAŞ