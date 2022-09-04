Ayı mantarı köylünün yeni gelir kapısı oldu

ÇANAKKALE Çan'da köy merasında yetişen ayı mantarlarını toplayıp tüccarlara satan köylüler günlük 600 lira kazanıyor. Kocayayla köyü merasında çıkan ayı mantarları köylülerin yeni gelir kapısı oldu. Günde bir kişinin 5 ila 10 kilo mantar topladığını belirten köylülerden Osman Sayan, "Meralarımızdaki ayı mantarlarını toplayıp köyümüze gelen tüccarlara satıyoruz. Kilo fiyatı 50-60 lira arasında değişiyor" dedi. Ayı mantarları Çanakkale'de bulunan firmalar tarafından işlendikten sonra Avrupa'ya ihraç ediliyor.

■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN