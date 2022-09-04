‘Daha çok üretiyoruz, daha fazla satıyoruz’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin 2022'nin ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başardığına dikkati çekerek, "Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecinde.

GÜÇLÜ BİR KREDİBİLİTE

TÜRKİYE, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor" notunu düştü. Türkiye Ekonomi Modeli ile ilgili paylaşımda bulunan Nebati, katma değerli üretim anlayışıyla ihracatın teşvik edildiğini ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etki alanının zayıfladığını hatırlattı.

Nebati, şunları kaydetti: "Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye ulaşacağız. Bu anlamda, ülkemize yönelik değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan, tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."