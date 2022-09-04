Denizli 5 milyar dolar hedefine 8 ayda ulaştı

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 5 milyar dolar olarak belirledikleri 2022 yılı ihracat hedefine ilk 8 ayda ulaştıklarını açıkladı. Ülke bazında büyümenin yarısının ihracattan sağlandığına dikkat çeken Memişoğlu, "Ülkemiz ekonomisi 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüdü. İhracat ise büyümeye 3.87 puanlık bir katkı sundu. Büyümenin yarısı ihracattan sağlandı. Bu veri sayesinde ihracatın ekonominin lokomotifi olduğunu bir kez daha gördük. İlimiz de ülke ekonomisinde güçlü bir oyuncu konumunda. Gerek ihracat, gerek üretim ve istihdamda her zaman üst sıralardaki yerini koruyor. Ocak-Ağustos döneminde en çok ihracat gerçekleştiren 8. il olan Denizli, yıl sonu hedeflerine de yaklaşmış durumda. Sene başında kendimize 5 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştik. Bugün itibariyle son 12 aylık ihracatımız 4 milyar 970 milyon dolara ulaştı" dedi.

■SEBAHATTİN ALP