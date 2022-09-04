Devletten Ege’ye 5 yıldızlı yatırımlar

Muğla'nın nüfusu sürekli artan turistik ilçesi Bodrum'da, hastanelerin yetersiz kalacağının gündeme gelmesiyle hükümet harekete geçti. Kornacık'ta tamamlanan modern devlet hastanesi, hasta kabulü için gün sayıyor. Yazın dünyanın dört bir yanından turistlerin akınına uğrayan Bodrum'da Kovid- 19 salgınının da ardından devlet hastanesinin yatak kapasitesinin yetersiz kaldığı tartışılmaya başlandı. Hızlı bir yatırımla inşasına başlanan 150 yatak kapasiteli Yeni Bodrum Devlet Hastanesi tamamlandı. Geçici kabulü yapılan hastanenin tıbbi cihazlarının alımı sürerken, personel atamalarının da gerçekleşmesiyle hastane hizmete girecek.

SON TEKNOLOJİ CİHAZLAR

Sağlık Bakanlığı'nca projelendirilen Yeni Bodrum Devlet Hastanesi, ilçeye yakışan son teknoloji cihazlarla donatılmış bir şekilde hizmet verecek. Kornacık'ta yer alan ve 53 dönüm arazi içindeki hastanenin yolları da Bodrum Belediyesi tarafından tamamlandı. Oturum alanının 6 bin 200 metrekare olduğu binanın, toplam oturum kapalı alanı ise 27 bin metrekare. Ayrıca deprem izolatörü kullanılan bina, zemin kat hariç 4 katlı. 150 yataklı servis odası ve 54 poliklinik muayene odası bulunan hastane gerektiğinde büyütülebilecek.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, hastane inşaatının tamamlandığını, iç kısımlardaki çalışmalarda ise sona gelindiğini belirtti.

İÇİNDE NELER YER ALIYOR

Hastane kapsamında 7 ameliyat salonu, bin 200 metrekarelik alanda 2. seviye acil servis, 23 yatak kapasiteli erişkin ve 4 küvöz kapasiteli yenidoğan yoğun bakım üniteleri, 11 cihaz kapasiteli Hemodiyaliz Ünitesi, 10+2 koltuk kapasiteli Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, Endoskopi ve Kolonoskopi Ünitesi, 14 Ünite Kapasiteli Diş Tedavi ve Protez Merkezi, 6 adet TDL Odası, Gebe Okulu, 7 yatak kapasiteli onkoloji hizmet birimi, Röntgen-MR-CT-Mamografi- Kemik Dansitometri-USG cihazlarının yer aldığı Görüntüleme Merkezi, Biyokimya, Patoloji, Mikrobiyoloji ve PCR laboratuvarları.

■ OSMAN AKÇA