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Haberler Ekonomi İzmir'e otel ve sağlık turizmi merkezi

İzmir'e otel ve sağlık turizmi merkezi

4.9.2022

İzmir’e otel ve sağlık turizmi merkezi

VALİ Yavuz Selim Köşger, İzmir Balçova Termal Tesisleri içinde, kentin en büyük eksiklerinden biri olan 5 bin kişilik dev bir kongre merkezi ile 360 kişilik 5 yıldızlı otel ile sağlık turizmi merkezi açacaklarını söyledi. Yapılacak tesislerin Avrupa standartlarının üzerinde olacağı belirtildi. Balçova'da yeni bir sağlık merkezi hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Vali Köşger, "Yazın üç dört ay turist gelsin, kış gelince kapıya kilit vuralım. Bu şekilde bir turizm anlayışıyla İzmir'de sezonu geçiremeyiz. Balçova Termal Tesisleri içinde 5 bin kişilik dev bir kongre merkezi ve 360 kişilik beş yıldızlı bir lüks otel ile Avrupa standartlarında bir fizik tedavi merkezi açacağız" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

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