Kuru bamyanın kilosu 450 liradan satılıyor

TÜRKİYE'NİN önde gelen bamya üretim merkezleri arasındaki Denizli'nin Çal ilçesinde zorlu hasat sezonu sürüyor. Anadolu'nun sevilen lezzetlerinden kuru bamyanın kilosu 400-450 liradan alıcı buluyor. Çal ilçesi genelinde susuz üretilen meşhur Çal bamyasının toplanması için başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor. Bölgede bin çiftçinin geçimini sağlayan bamya, 3 bin dekarlık alanda üretimi gerçekleşiyor. Dalında fazla büyümeden toplanması gereken bamyalar, üreticiler tarafından 20 santimetrelik şişlere dizilerek hazırlanıyor.

■ SEBAHATTİN ALP