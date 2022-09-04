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Haberler Ekonomi Kuru bamyanın kilosu 450 liradan satılıyor

Kuru bamyanın kilosu 450 liradan satılıyor

4.9.2022

Kuru bamyanın kilosu 450 liradan satılıyor

TÜRKİYE'NİN önde gelen bamya üretim merkezleri arasındaki Denizli'nin Çal ilçesinde zorlu hasat sezonu sürüyor. Anadolu'nun sevilen lezzetlerinden kuru bamyanın kilosu 400-450 liradan alıcı buluyor. Çal ilçesi genelinde susuz üretilen meşhur Çal bamyasının toplanması için başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor. Bölgede bin çiftçinin geçimini sağlayan bamya, 3 bin dekarlık alanda üretimi gerçekleşiyor. Dalında fazla büyümeden toplanması gereken bamyalar, üreticiler tarafından 20 santimetrelik şişlere dizilerek hazırlanıyor.

■ SEBAHATTİN ALP

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