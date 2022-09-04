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Haberler Ekonomi Pamuğa gönül veren kurumlardan işbirliği

Pamuğa gönül veren kurumlardan işbirliği

4.9.2022

Pamuğa gönül veren kurumlardan işbirliği

ÜLKEMİZİN pamuk ve pamuğa dayalı sektörlerini geliştirmek amacıyla ortak proje yürüten kurumlar, ülkemizde ilk kez fiziki olarak kutlanacak

7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nü organize etmek üzere buluştu. İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Söke Ziraat Odası, Ulusal Pamuk Konseyi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ortak organizasyonunda gerçekleştirilecek etkinlik, 7 Ekim'de Söke Zirai Üretim İşletmesi'nde hayata geçirilecek.

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