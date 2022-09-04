Türk lirasıyla ihracat Ağustos’ta % 109 arttı

Türk lirasıyla ihracat, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artarak 10 milyar 382 milyon liraya yükseldi. İhracat yapılan ülke sayısı 164, ihracatçı firma sayısı da 6 bin 439 oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ağustos ayındaki toplam ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar olurken, yılın 8 ayında 165.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

DIŞ TİCARETTE YÜKSELİŞ

Ağustos'ta dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 54 milyar dolara yükseldi. Ağustos ayı ithalatı ise 32.6 milyar dolar oldu. Türk lirasıyla ihracat Ocak'ta 7 milyar 27 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 135 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 162 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhracat Şubat'ta 8 milyar 573 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 milyar 87 milyon lira oldu. Türk lirasıyla ihracat Ağustos ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artarak 10 milyar 382 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 23 milyar 795 milyar lira olurken dış ticaret hacmi ise 34 milyar 177 milyon lira olarak belirlendi.

TEMMUZ'U GERİDE BIRAKTI

İhracat bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artarak 69 milyar 11 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 144 milyar 151 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 213 milyar 162 milyon lira olarak kaydedildi. Ağustos'ta Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 164, ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 439 olarak gerçekleşti. Temmuz'da ülke sayısı 159, ihracat yapan firma sayısı da 5 bin 529 idi.