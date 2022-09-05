4 bin kadın girişimciye ayda 5 bin 150 liralık destek

Kadınların istihdamını artırmak için devlet, çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda SGK ve AB işbirliğinde başlatılan 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' (Women-Up) projesinden 4 bin kadın girişimci faydalandı. Projeden faydalanan kadınlara aylık 5 bin 150 liralık destek veriliyor. Projeye başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu ve diğer kanunlarla kadınlara yönelik birçok pozitif ayrımcılık yapıldı. Türkiye'de kadın istihdamını artırmak için yapılan düzenlemeler ile 2002 yılında yaklaşık 1 milyon olan kadın sigortalı sayısı 2021 yılının Kasım ayında 5.1 milyona ulaştı.



KAYNAK AKTARILDI

'Anneler İşe Çocuklar Kreşe' ve 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projelerine bir yenisi daha eklendi. 29,5 milyon euroluk bütçeye sahip Women-Up projesiyle kadınlara mali destek veriliyor. 7 ilde uygulanan proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi ve kadınlarda kayıt dışı istihdam oranının azaltılması amaçlanıyor. Kadın girişimcilerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. Bu kapsamda 4 bin kadın işveren ve bu işverenlerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı. Bu kişilere en fazla 20 ay sürecek şekilde her ay net asgari ücrete kadar destek veriliyor. Projeden Ankara'da 800, İstanbul'da bin, Samsun'da 400, Aydın'da 400, Denizli'de 500, Şanlıurfa'da 450 ve Kahramanmaraş'ta 450 kadın işverene kaynak aktarıldı.



■ FATMA GÖKSU/ANKARA

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