İngiliz akını

Antalya'ya bu yıl İngiliz turistler adeta akın etti. İlk 8 ayda şimdiden geçmiş yılların toplamından daha fazla sayıya ulaşan İngiliz turistlerin Ukrayna'dan boşalan açığı kapattığı belirtildi. Ağustos ayı ile birlikte 805 bin İngiliz turistin geldiği kentte, geçmiş yıllara oranla büyük artış oldu. Sektör temsilcisi Recep Yavuz, geçen yıl turizm sezonunun en çalkantılı olan ülkesi İngiltere'nin, Antalya'da 2022 sezonunun yıldızı olmaya doğru ilerlediğini söyledi. Yavuz, yıl sonu toplamına göre gelen İngiliz turist sayılarını şöyle sıraladı: "2017'de 375 bin, 2018'de 637 bin, 2019'da 719 bin, 2020'de 211 bin, 2021'de 83 bin olarak gerçekleşmişti. Böylelikle Ağustos sonu itibarı ile 800 bin turist ile bütün geçmiş yılların rekoru kırılmış oldu."

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