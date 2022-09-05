Otel yatırımcıları İzmir’de arsa arıyor

İzmir'e son bir kaç yıl içinde otel yatırımı yapmak isteyenler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle 5 yıldız ve üzerinde lüks otel yapmak isteyen yatırımcıların kente akın ettiğini belirten İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Çeşme, Dikili, Seferihisar Doğanbey, Pamucak, Balçova İnciraltı bölgelerindeki turizm merkezlerinin planlamasının bir an önce tamamlanması ve yatırımcıların önünün açılması gerektiğini vurguladı.



POTANSİYEL ÇOK BÜYÜK

İzmir'e yoğun ilgi gösteren turizm yatırımcılarının önündeki en büyük engel ise uygun arazi olmaması. Kentte uzun süredir turizm sektöründe faaliyet gösteren Muzaffer Tağıl, kent merkezinde ekonomik ömrünü tamamlamış binaların birleştirilip, yerlerine büyük tesislerin yapılabileceğini dile getirdi. Son iki yıl içinde İzmir'e turizm alanında yatırım yapmak isteyen çok sayıda girişimcinin olduğuna dikkat çeken Tağıl, "İstanbul ve Ankara'dan kente yatırım yapma isteğiyle gelip, incelemede bulunanlar oldukça fazla. Şehirde dört ve beş yıldızlı otel sayısı oldukça az. Bunların satışını bile bekleyen onlarca yatırımcı var. Şehir oteli konusunda Bayraklı ve Balçova ile ilgilenen çok sayıda yerli ve yabancı grup var. Son yıllarda kent merkezinde küçük ama güzel oteller yapıldı. Ama bu yeterli değil. Bunun daha da artması gerekiyor. Burada turizm tahsisli alanlar oluşturulmalı. Çünkü, şehir merkezinde 5 yıldızlı yeni otellere ihtiyaç var" diye konuştu. İzmir'in 40 bini işletme belgeli, 40 bin de belediye belgeli yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri bu sayının kentin turizm potansiyeline cevap verecek düzeyde olmadığını dile getirdiler. Ytkililer "Eğer İzmir'e 5 milyon turist gelmesi hedefleniyorsa şehir merkezinde 100 bin yatağa daha ihtiyaç var. İzmir'de marka, zincir otellerin olması şart. Sadece deniz, kum, güneş endeksine bağlı değil; İzmir'in tüm artı değerlerini kucaklayacak yeni şehir otellerine ihtiyaç var" dedi.

İKİNCİ KONUTLARLA TATİL KÖYÜ KURULUR

İZMİR'DEKİ otellerin genel müdürleriyle her hafta görüştüğünü ve şu anda sezonun çok iyi gittiğini dile getiren işletmeci Tağıl şunları söyledi: "Yüzde 100'e varan doluluk var. Şehir otellerinde ise bu oran yüzde 70-90'lar dolayında. Turizm tesislerinin yüksek fiyattan oda satarak dürüstçe gelir elde etmesi normal. İzmir'de mülk sahiplerinin ikinci konutlarını kiralamaya sıcak bakmadığını ifade eden Tağıl, "Antalya ve Muğla'da bu tür konutlar birleştirilerek tatil köyleri kuruldu. İzmir'de bu hayata geçirilemedi" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL