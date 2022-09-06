AB sanayicisinin yeni rotası Türkiye

RUSYA-UKRAYNA Savaşı'nın ardından uygulanan yaptırımlar artınca Rusya, Avrupa'ya gaz akışını süresiz durdurdu. Avrupa ülkelerinin, sanayi ve evlere verilecek gazda bu kış yüzde 30 oranlarında kesinti olacağını öngörmesi ise sanayicinin rotasını Türkiye'ye çevirmesine neden oldu. Enerjide güvenli liman olan Türkiye'de, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) üretim tesisi kurmak ya da ürünlerini buradaki fabrikalarda üretmek isteyen yatırımcılarla doldu.

FİYAT BASKISI ARTTI

RUSYA-UKRAYNA Savaşı enerji fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Bu da küresel düzeyde fiyat baskılarını artırdı. Hollanda merkezli doğalgaz borsası TTF'de Ekim vadeli doğalgaz fiyatı dün güne yüzde 30,14 artışla 272 euro/MWh seviyesinden başladı. Londra ICE Futures Europe borsasında da doğalgaz fiyatı dün yüzde 30'un üzerinde artışla 2 bin 900 dolar/bin metreküp seviyesini gördü. Önümüzdeki dönemde Avrupa'da başta lokomotif sektörler olmak üzere Rusya'dan gaz akışının kesilmesi küresel ekonomik aktiviteyi sekteye uğratabilecek önemli bir risk unsuru olarak görülürken, artan küresel hammadde ve enerji fiyatları Türkiye'deki üretim birimleri için risk oluşturmaktan çıktı.

TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

TÜRKİYE attığı stratejik adımlar ve komşularıyla geliştirdiği iyi ilişkiler sayesinde enerji ambargosuna maruz kalmayacak. Bunu gören Avrupalı sanayici ve iş adamları da şimdiden soluğu Türkiye'de almaya başladı. Tüm kentlerde OSB'ler Türkiye'de üretim üssü kurmak ya da üretimlerini Türk sanayicisine yaptırmak isteyen yabancı yatırımcılarla doldu. Yatırımcılar kendi ülkelerinde yaşanacak enerji krizinden etkilenmemek için bu yolu seçiyor.

ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR

TÜRKİYE enerjide arz güvenliğini kalıcı kılmak için bir dizi yeni adım atacak. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgaz 2023'te sisteme kazandırılacak. Yurtiçinde ve yurtdışında petrol ve doğalgaz arama üretim faaliyetleri artırılarak sürdürülecek. Yeni güneş ve rüzgar santrali ihaleleri düzenlenecek, enerji arz güvenliğine destek olacak Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji transfer çalışmaları yapılacak. Ayrıca enerji verimliliğini ve tasarrufunu artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Dar gelirliler için sübvansiyon uygulamaları devam edecek. Türkiye'nin, Rusya ve İran gibi ülkelerle geliştirdiği diplomatik ilişkiler sayesinde doğalgaz akışında herhangi bir kesinti yaşanması öngörülmezken, ayrıca atılacak arz güvenliğini artırıcı adımlarla da bu sorun köklü şekilde ortadan kaldırılacak.

■ BARIŞ ŞİMŞEK