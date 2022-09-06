Antep fıstığıyla 10 kat fazla kazandılar

MANİSA'DA Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Antep fıstığı yetiştirme projesiyle üretim 1200 tona yükseldi. Hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya çalışan Yuntdağı sakinleri Antep fıstığıyla kazançlarını 10'a katladı. Kilosu 130- 140 TL'den alınan Antep fıstığı sayesinde bölge halkı 150 milyon TL kazanç sağladı.

Antep fıstığı hasadına katılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kırsal bölgelerdeki desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Çerçi, "Antep'ten gelip ürün alan tüccarlar var. Bu sene çok iyi bir rekolte elde edildi. Fiyatlar bu yıl memnun etti" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK