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Haberler Ekonomi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 30 idari personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 30 idari personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30 idari personel alacağı öğrenildi.

06.09.2022, 10:10

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 30 idari personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur", "Mühendis", "Sekreter", "Tekniker", "Teknisyen" ve "Şoför" kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, "Memur", "Mühendis", "Sekreter", "Tekniker" ve "Teknisyen" kadroları için sözlü sınav şeklinde; "Şoför" kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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