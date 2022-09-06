Borsa İstanbul tarihi zirvesini 3.367 puana taşıdı

Avrupa'da büyüyen enerji krizi bölge ekonomisine ilişkin endişeleri artırmaya devam ederken, ABD ve Avrupa borsalarındaki aşağı yönlü hareketler hız kazandı. Dünya piyasalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da ise ralli 7. haftasını geride bıraktı. Endeks yeni haftaya da rekor seviyelerden başladı.

POZİTİF AYRIŞTI

BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,21 kazançla 3.358,37 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.367,31 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,3 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Analistler, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından küresel piyasaların yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını belirtti.

Veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.400 puanın direnç, 3.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi. Dün 18:00 itibarıyla dolar/TL 18,22 seviyesinden, euro/TL ise 18,10 seviyesinden işlem gördü. Gram altında ise sakin bir piyasa yaşandı. Altın dün günü 1000 liranın üzerinde tamamladı.