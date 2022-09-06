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Haberler Ekonomi SİHA ihracatında rekor Türkiye’nin

SİHA ihracatında rekor Türkiye’nin

6.9.2022

SİHA ihracatında rekor Türkiye’nin

TÜRKİYE'NİN silahlı insansız hava araçları (SİHA) teknolojisindeki başarısı, dünyada konuşulmaya devam ediyor. SİHA'ların başarısını, son olarak İtalya basınından "Il Sole 24 Ore" gazetesi haberleştirdi.

Baykar'ın çalışmalarına dikkat çeken yayın kuruluşu; ABD, İsrail, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ın geride bırakıldığını vurgularken, Türkiye'nin SİHA yolculuğundaki ilerleyişine dikkat çekti.

HABERDE ABD ve İsrail'in söz konusu teknoloji alanındaki varlığına ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a işaret edilerek, Türkiye'nin "kendi Elon Musk'ı sayesinde SİHA ihracatında lider" olduğuna dikkat çekildi. Haberde, Kalaşnikof gibi bir marka haline geldiğine işaret edilen TB2'ler için, "Ukrayna'da Rus gemilerine karşı belirleyici nitelikte. Meziyet, mühendis iş insanı Selçuk Bayraktar'ın." denildi.

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