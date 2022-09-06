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Haberler Ekonomi Silahlı insansız deniz aracında yerli motor

Silahlı insansız deniz aracında yerli motor

6.9.2022

Silahlı insansız deniz aracında yerli motor

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ Genel Müdürü Halim Tosun, Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde ve ARES Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde üretilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nda (SİDA), yerli dizel marin TÜMOSAN motoru kullanılacağını söyledi.

Tosun, "Motorların prototip teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştireceğiz. Bu projenin devamında da marin motor sağlayıcısı olma konusunda önemli adımlar atmış olacağız. Ülkemizde son yıllarda yerlileşme konusunda önemli adımlar atılıyor. Burada beygir gücü de çok önemli. 50 beygir gücünden 4000 beygir gücüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarında özel ihtiyaçlar mevcut. Söz konusu ihtiyaçların yerli ve milli alt sistemler ile karşılanması noktasında özellikle 550 beygir ve altındaki motor güçlerinde TÜMOSAN aktif olarak görev alıyor" dedi.

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