Şirketler uzaktan banka müşterisi olabilecek

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan yönetmelik taslağı ile gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olması mümkün hale gelecek. BDDK, tamamen dijital ortamda banka müşterisi olmayı sağlayan düzenlemede değişiklik yapıyor. Hazırlanan yönetmelik taslağı ile gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişi olan firma ve şirketler de ıslak imza gerekmeden banka müşterisi olabilecek. Değişiklik doğrultusunda, anonim ve limited gibi ticaret siciline kayıtlı şirketlerin hem temsilcileri hem de şirketin unvanı, sicil numarası gibi bilgiler doğrulanabilecek. Düzenlemeyle KOBİ'lerin de uzaktan müşteri olmaları ve bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişmelerine imkân sağlanacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile yapılacak.

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