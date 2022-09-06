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Haberler Ekonomi Yeşil organize sanayi alanları genişletilecek

Yeşil organize sanayi alanları genişletilecek

6.9.2022

Yeşil organize sanayi alanları genişletilecek

ORTA Vadeli Program'a (OVP) göre, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ile Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek. Türkiye'de ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik adımlar atılırken sıfır emisyon hedefine ulaşmak amacıyla "Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi" geliştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, net sıfır emisyon hedefine giden yolda orta vadeli düşük karbonlu büyüme stratejisi ortaya konulacak. Yeşil dönüşüm altyapısının oluşturulması için başta tarım, sanayi, ulaştırma ve enerji sektörlerinde olmak üzere yeşil teknoloji AR-GE projeleri desteklenmeye devam edilecek.

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