Ette besiciye destek müjdesi

BESI çiftliklerinin atıl kapasitelerinin kullanılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve vatandaşın daha ucuz et yemesi için sözleşmeli besicilik desteklenecek. Üreticiye kilogram başına 5 liraya kadar destek verilecek. 'Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi de amaçlanıyor.

Karara göre, bugünden itibaren 5 yıl içinde besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında destekleme ödemesi yapılacak. Destek tutarı, karkas ağırlığı 201-250 kilo olanlara kilo başına 2.5 lira, 251- 300 kilo olanlara 3.5 lira, 301 kilo ve üzeri olanlara 5 lira olacak. Sözleşme yapılan yetiştiriciler, en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilecek. Desteklemeden kamu kurum ve kuruluşlarıyla iştirakleri yararlanamayacaklar.