İcralık borçlar nasıl tasfiye edilecek

TBMM'ye sunulacak yeni bir düzenlemeyle devlet, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde karara bağlanan dar gelirlilere yönelik destek paketi ile 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen toplam 30 milyar lira civarındaki borcunu tasfiye etmeyi hedefliyor.

KAÇ LİRALIK BORÇ KAPATILACAK:

Düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak göstererek vergiden düşecek. Bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paketin ikinci ayağını ise, takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyon vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2500 liraya kadarki borçlarını devlet üstlenecek.

İKİ AŞAMALI DESTEK PAKETİ

HANGİ BORÇLAR KAPATILACAK: Destek paketi iki aşamalı olacak. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadarki borcu icradan düşecek. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor. Devlet elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi borçları üstlenecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN: Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığı'nca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.