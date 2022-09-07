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Haberler Ekonomi Müteahhit Yaşar Demir: “Türkiye Çok Değerli Bir Proje Alanı”

Müteahhit Yaşar Demir: “Türkiye Çok Değerli Bir Proje Alanı”

Müteahhit Yaşar Demir Türkiye’deki konut değerleri hakkında açıklamalarda bulundu. “Türkiye’deki konut fiyatları oldukça değerlendi. Konut fiyatlarının değerlenmesiyle birlikte özellikle yatırım aracı olarak konut tercih edenlerin yüzü bir hayli güldü diyebiliriz. Bunda konutların artık A’dan Z’ye yaşam alanı sunmasının payı büyük. Daha da önemlisi genel olarak Türkiye çok değerli bir proje alanı. Bu nedenle inşa edilen konutlar, kısa sürede büyük bir ilgi görüyor ve değerleniyor.”

07.09.2022, 14:34 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022, 14:40

Müteahhit Yaşar Demir: “Türkiye Çok Değerli Bir Proje Alanı”

400 konut projesini tamamladıktan sonra yeni projelere başlayan Yaşar Demir, devam eden yapıların tamamlanmasının ardından toplamda 1500 konut projesini başarı ile tamamlamış olacak. Sahanın tam kalbinde olan biri sıfatıyla açıklamalarına devam eden Demir; "Belirttiğim gibi Türkiye değerli bir proje alanı. Ancak bu tek başına yeterli bir kıstas değil. Bu değerli alana yakışır şekilde nitelikli konutlar üretmeniz gerekiyor. Yani konut projeleri de var olacakları alana ekstra bir değer katmalı. Gerek mimarisiyle gerek yaşam alanlarıyla gerekse de kullanışlı yapısıyla. Bu birliktelik de sağlandığı zaman konut değerlemesi de doğal olarak yükseliyor. Böylelikle konut sahibi olmak isteyenler de nitelikli yapılar ile karşılamış oluyor."

İş İnsanı Yaşar Demir, yaptığı açıklamada şu ana kadar 400 konut projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, yeni konut projelerine de bir parantez açmayı ihmal etmiyor. Demir, "Biz de konut projelerimizi benzer bir yaklaşım ile ele alıyor ve hayata geçiriyoruz. Yani konutlarımızın her şeyden önce kullanışlı olması, iç mekanda işlevsel yaşam alanları sunması ve genel ihtiyaçlara hitap edebilmesi bizim oldukça önemli. Bu önceliğimizi de gerek iç mekan da gerekse de dış mekan da estetik bir mimari ile birleştirmeye büyük bir özen gösteriyoruz." Yaşar Demir açıklamalarını ise şu şekilde bitiriyor; "Özetle kendi yaşamayacağımız konutları bir başkası için de inşa etmiyoruz. Konut projelerimizin hepsi bizim de rahatlıkla yaşamayı tercih edeceğimiz nitelikte yapılar." Sözleri ile açıklamalarını sonlandırıyor.

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