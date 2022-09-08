Balık tezgahlarında av sezonu bereketi

Denizlerde av yasağının sona ermesi balık tezgahlarına da yansıdı. İzmir Kemeraltı Çarşısı, Havra Sokağı'nda balıkçılar dolup taşıyor. 1 Eylül'de sezonun başlamasıyla sardalya, hamsi, tavuk balığı, gopez, palamut, kefal, uskumru ve barbun balıkları tezgahlarda bolca yerini aldı. Kilogram fiyatı 40 lira olan hamsi ve sardalya 30 liradan satılıyor. Tavuk balığı 50, barbun 80-100, çipura 90, levrek ise 90-100 lira olan kilogram fiyatlarıyla tezgahlarda yer buldu. İlk parti gelen palamudun tanesi ise 90 liradan 50 liraya düştü.