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Haberler Ekonomi Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin 9 Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

08.09.2022, 10:08

Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "6Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., ve 24. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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