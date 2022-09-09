Ana-oğuldan ‘babaanne tarifiyle’ yöresel ekmek

DÜZCE'DE anne ile oğlunun siyez unundan ürettiği ekşi mayalı ekmekler vatandaşlar tarafından çok tercih ediliyor. Babaannesinin tarifini kullanan Emine ile oğlu Emre Yüksel'in siyez ununun ekşi mayayla yoğrulmasıyla hazırladığı hamurlar, mayalanıp dinlendirildikten sonra özel kaplara alınarak fırında pişiriliyor. Fırından çıktıktan sonra da bir gün boyunca dinlenmeye bırakılan ekmekler, daha sonra kesilip dilimlere ayrıldıktan sonra paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Uzun süre tok tutması ve besleyiciliğiyle tercih edilen ekşi mayalı ekmekler, sade, cevizli, fındıklı, çekirdekli ve pelemir otlu çeşitleriyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

KERTENDÜZ köyündeki fırını, KOSGEB desteğiyle kent merkezinde modern bir işletmeye dönüştüren Emine Yüksel, uzun yıllar Viyana'da yaşadığını, ekoturizm uzmanı olduğu için köylerde geleneksel tatlar ve ekmekle ilgili çalışmalar yaptığını anlattı.