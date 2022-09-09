‘Dar gelirlilere yönelik yeni tedbirlerimiz yolda’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirlileri, emeklileri, memurları, işçileri rahatlatacak tedbirleri aldıklarını, yeni tedbirlerin de yolda olduğunu söyledi. Bakan Nebati, AK Parti Isparta İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, iş dünyasıyla buluştuğunu, esnafı ziyaret ettiğini belirterek, kentte güler yüzle karşılandığını söyledi.

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

ENFLASYONUN düşüş eğilimine gireceğini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemin sonunda yüzde 23,9'luk bir enflasyon ve sonrasında da tek haneli bir enflasyona yönelik aldığımız tedbirlerle yürüyeceğiz. Krediye ulaşmada zorluk yaşayan, kredi almakta zorlanan, krediye ulaşsa bile firmasındaki aksaklıklardan dolayı alamayacaklar kişiler için de çok özel bir paket hazırlayarak, özellikle C ve D firmalarımızı rahatlatacak adımlar atıyoruz. Biz çalışıyoruz, talepleri dinliyoruz, talepleri karşılayacağız." Öte yandan Bakan Nebati, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi.