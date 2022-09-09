Doğalgaz doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak

TÜRKİYE'NİN yer altı doğal gaz depolarındaki doluluk oranının bu ay içinde yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor.Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Doğal gaz depolama kapasitesi 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor. Böylece, Türkiye'nin iki yer altı doğal gaz depolama tesisinde toplamda 5,6 milyar metreküp doğal gaz depolanmış olacak.

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