IVECO, İzmir’de Meyeks ile yoluna devam ediyor

İZMIR Bornova'da yeni yetkili satış ve satış sonrası noktası IVECO, Meyeks'in işbirliğiyle 2020 yılı içerisinde faaliyetine başlamış ancak Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle açılış töreni gerçekleşememişti. 6 Eylül'de geniş bir müşteri ve basın katılımı ile Meyeks'in açılış ve tanıtım töreni yapıldı. Meyeks, 1984'te otomotiv sektöründe ilk faaliyetine başlamış olup, 2020'den bu yana IVECO'ya yetkili satış ve satış sonrası hizmet vermektedir. 4800m2 üzerinde kurulu 2000m2 kapalı alana sahip tesisin aynı anda 14 araca hizmet verebilecek kapasitesi var. 43 kişilik uzman kadrosu ve 26 yıllık deneyimiyle müşterilerine en iyi hizmeti vermek için hazır olan Meyeks'in tesisleri, konumu ve kolay ulaşım imkanıyla hem hafif ticari araçlara, hem orta segmente hem de ağır vasıta segmentine hitap edebilmektedir.

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