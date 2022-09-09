Maden ihracatımız 7 milyar doları aşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 3.5 milyar dolarlık maden ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Bu dönemde maden ürünleri dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artmıştır. Maden ihracatımız bu şekilde devam ederse yıl sonunda 7 milyar dolar seviyesini aşacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

Kalaycı, Ankara Sanayi Odası ile Agrega Üreticileri Birliği ortaklığıyla düzenlenen 'Madencilik Sektörü İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, geçen yıl maden ihracatının 5 milyar 934 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Türkiye'de madenciliğin dünya standartlarında yapıldığına dikkati çeken Kalaycı, "Türkiye maden çeşitliliği bakımından da zengin bir ülkedir. 2020'de 168 ülke arasında Türkiye, maden üretiminde miktar ve ton bazında dünyada 21'inci sırada, değer dolar bazında 24'üncü sırada yer almıştır. Türkiye üretilen maden çeşitliliği açısından da dünyada 8'inci sıradadır" diye konuştu.

ARTIŞ 10 KATTAN FAZLA

Kalaycı, Türkiye'de son 20 yılda maden ihracatında 10 kattan fazla artış yaşandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "2022'nin ilk altı ayında yaklaşık 3.5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Bu dönemde maden ürünleri dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artmıştır. Maden ihracatımız bu şekilde devam ederse yıl sonunda 7 milyar dolar seviyesini aşacağımızı tahmin ediyoruz. Türkiye'de 2021'de tüvenan maden üretimi 814 milyon tona ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 15'lik artış yaşandı. Bu üretimin 561 milyon tonu, çimento ve inşaat hammaddeleri, 103 milyon tonu endüstriyel hammaddeler, 94 milyon tonu kömür, 38 milyon tonu metalik madenler, 18 milyon tonu doğal taşlar oluşturdu. Bu rakamlar, bize büyüyen ekonomimizi ve madencilik sektörümüzü yansıtıyor."