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Haberler Ekonomi Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: 2022 ehliyet affı ne zaman çıkacak?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: 2022 ehliyet affı ne zaman çıkacak?

Trafik kurallarına uymayan, alkollü araç kullanan kişilerin el konulan ehliyetleri af olacak mı? sorusu oldukça merak ediliyor. Bu yüzden milyonlarca vatandaş, ehliyet affı var mı? Ehliyet affı çıkacak mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? gibi soruları araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

09.09.2022, 16:51 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022, 16:52

Ehliyet affı hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ehliyet affı çıkacak mı sorusu yer alıyor. Peki, Ehliyet affı var mı? ehliyet affı çıkacak mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: 2022 ehliyet affı ne zaman çıkacak?

2022 EHLİYET AFFI GELECEK Mİ?

Ehliyet affı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Milyonlarca kişi sosyal medyada ehliyet affı hakkında araştırmalara başladı. Affın 2022 senesi içersinde geleceği tahmin ediliyor. Konu hakkında güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: 2022 ehliyet affı ne zaman çıkacak?

ALKOLDEN ALINAN EHLİYET AFFI VAR MI?

Alkolden ehliyet kaptırma affı konusunda henüz net bir karar söz konusu değildir. Sürücü belgenizi geri almak adına trafik birimine, trafik denetleme şube müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. Alkolden ehliyet kaptırma affı konusunda bir karar yok.

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: 2022 ehliyet affı ne zaman çıkacak?

EHLİYET SÜRE AFFI NEDİR?

Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan binlerce vatandaş cezalarının affedilmesini talep etmektedir. Bunun için kullandıkları mecra genel olarak sosyal medyadır. Eğer ehliyet affı çıkarsa ehliyetlerine el konulan vatandaşlar tekrar sürücü belgelerine kavuşacak ve trafiğe dönebileceklerdir.

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: 2022 ehliyet affı ne zaman çıkacak?

EHLİYET SİCİLİ NE ZAMAN SİLİNİR?

Ehliyet ceza puanı 1 yılın sonunda sıfırlanır. Ehliyet ceza puanı her yıl sıfırlandığı için sicilinize etkisi yıllık olmaktadır. Fakat yıl içerisinde üç defa 100 puan barajı aşıldığında ehliyetin elden alınmasına kadar sonuca gidebilmektedir.

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: 2022 ehliyet affı ne zaman çıkacak?

EHLİYETİMİ GERİ ALMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Sürücü belgesine el konan sürücüler, el koyan trafik birimine veya en yakın trafik denetleme şube müdürlüğüne, alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru: 2022 ehliyet affı ne zaman çıkacak?

Ekstra herhangi bir ücret gerekmez. Cezayı ödediğinize dair belge ve borcu yoktur belgesi yeterlidir.

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