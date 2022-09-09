Şırnak’ta üretilen bebek giysileri 20 ülkeye gidiyor

ŞIRNAK'TA üç çocuk annesi Selda Başar'ın bir dikiş makinesiyle başladığı ve şu anda 150 kişilik ekiple ürettiği 'Vintage' tarzı bebek kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediliyor. Başar, bebek giysilerine merak sarmasıyla başlayan yolculuğunda tasarladığı kıyafetin evde kesimini yapıp, aldıkları makineyle üretime başladı.

Ürünlerine taleplerin artması üzerine büyük bir atölye açmaya karar veren Başar çifti, şimdi 840 metrekarelik bir atölyede 30'dan daha fazla makine ve 150 kişilik ekiple üretim yapıp iç piyasaya satışın yanı sıra Amerika, Fransa, Sudi Arabistan, Filistin ve Katar'ın da bulunduğu 20 ülkeye ihracat yapıyor.

Eşi Selda Başar'ın Vintage çocuk giyime ilgisi üzerine bu yola çıktıklarını belirten Reşit Başar, "Evimize bir ev tipi makine aldık. Bir makine ile yola koyulduk, Vintage elbise dikmeye başladı ve ilk başta online satış yapmaya başladık. Satışlarda ciddi bir rağbet görünce iki tane sanayi tipi makine aldık. Sonra 4-5 makine derken KOSGEB'e müracaat ettik. Aldığımız destekle şimdiki atölyemizi açmış olduk" dedi.