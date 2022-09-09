Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara can damarı oldu

Bingöl'de 2015 yılından bu yana devlet desteğiyle açılan tekstil fabrikaları ve atölyelerinde binlerce kişi istihdam edilirken, bu rakamın yüzde 85'inin kadın olması adeta kentteki kadınlar için can damarı oldu. Fırat Kalkınma Ajansı, KOSGEB, İŞKUR, Valilik ve yerel yönetimlerin destekleriyle artış gösteren fabrikalarda binlerce kişi istihdam ediliyor. Özellikle son yıllarda devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrika ve atölyeleri, kadınlara kazanç kapısı oldu. İş bulmakta zorlanan ve ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan kadınlar, bu tür işletmelerin çoğalması ile hem ekonomik olarak kendilerini özgür hissederken hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. 2015 yılından bu yana Bingöl'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarda kadın istihdam oranı sürekli artı ivme kazanarak çalışan kadın oranı yüzde 85 oldu

EKONOMİK ÖZGÜRLÜK

Tekstil fabrikasında makineci olarak çalışan Kader Acar, "Bingöl küçük bir şehir olduğu için tekstilde çok fazla gelişmemişti. Küçük bir şehir olmasından kaynaklı ekonomik açıdan da çok fazla zengin değildi ama daha sonraları devletin vermiş olduğu teşvikler sayesinde daha fazla fabrikaların kurulmasına olanak sağlamış oldu. Bu durum biz kadınlar için çok iyi bir iş istihdamı sağlamasını sebebiyet verdi. Çünkü daha öncesinde çalışabileceğimiz alanlar çok fazla yoktu, daha sınırlıydı. Erkek hakimiyeti fazlaydı ama tekstillerin oluşmasıyla beraber biz kadınların çalışması ve kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz imkanı sağlamasına sebebiyet verilmiş oldu" diye konuştu. Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Baycuman şunları söyledi:

YÜZDE 85'İ KADIN

"Her geçen gün kadın istihdamını artırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 2015'ten bu yana ilimizde tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarda kadın istihdam oranı sürekli artı ivme kazanarak çalışan kadın oranı yüzde 85 olmuştur. Amacımız iş sahibi olmak isteyen tüm kadınlarımızı iş sahibi yapmak. Bu doğrultuda İş- Kur olarak kadınlarımız için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."