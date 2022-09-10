Kınık kuru domatesi coğrafi işaret aldı

TÜRK Patent ve Marka Kurumu'nca Coğrafi işaret verilerek tescillenen Kınık kuru domatesi, artık bir marka oldu. Kendine has aromasıyla iç ve dış pazarlarda tercih edilen lezzetlerden Kınık kuru domatesi, coğrafi işaretle tescillendi. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Bakırçay'ın bereketli ovalarında eskiden biz şunu derdik; Bakırçay'ın bereketi Kınık'ın samimiyeti. Artık Kınık'ın da bir kuru domatesi mevcut ve markalaştı" dedi. Üretici İsmail Özçelik, hem iç hem dış pazarda domatesimizin A marka B marka değil de Kınık domatesi olarak satılması hepimizi onore eder" diye konuştu.

DİĞER