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Haberler Ekonomi Askıya alınan kavunlar kışın sofraları süsleyecek

Askıya alınan kavunlar kışın sofraları süsleyecek

11.9.2022

Askıya alınan kavunlar kışın sofraları süsleyecek

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde yetişen coğrafi işaretli Kırkağaç kavunu ve diğer yerel kavun çeşitlerinde hasat başladı. Üreticiler sabahın erken saatlerinde hasadını yaptıkları kavunları, traktör römorklarına serdikleri yumuşak battaniyelere yerleştiriyor. Bir bebek gibi korunan kavunlar depolarda kadınlar tarafından iple bağlanıyor, ardından da ahşap sırıklara asılıyor. Üreticiler özel koşullarda sakladıkları kavunları kış boyunca satarak, yaz aylarına göre daha çok para kazanıyor. Üretici Faik Somalıoğlu, "Kavunları şu anda satsak perakende olarak kilosunu 4 liradan satabiliyoruz ama kış aylarındaki fiyat beklentimiz 10-12 lira arasındadır" dedi.

■ NERMİN UÇTU/CÜNEYT HASÇELİK

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