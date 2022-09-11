Bakan Nebati’den Borsa İstanbul açıklaması

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor" dedi.

'GÜÇLENEN REEL SEKTÖR PİYASALARA GÜVEN VERİYOR'

Sermaye Piyasası'nın 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla 4,8 trilyon TL'ye ulaştığını kaydeden Bakan Nebati, "Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor. BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor" ifadelerini kullandı.