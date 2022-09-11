Borsa dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisini gerçekleştirdi

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi 18 Temmuz'da başlayan rallide 3.500 seviyesi geride kalırken, dolar bazlı bakıldığında üst üste sekizinci haftada yükseliş eğilimini sürdürdü. Yurt içi piyasalar, dünyada devam eden ultra şahin para politikaları ve artan resesyon riskiyle düşüş eğiliminde hareket eden küresel piyasadan pozitif ayrışıyor. Banka hisseleri öncülüğünde gerçekleşen rallide BIST 100 endeksinde rekor üzerine rekor kırılırken, "kritik direnç" seviyeleri bir bir geçiliyor. BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 48'e yaklaşırken, endeksin gördüğü en yüksek seviye rekoru da cuma günü 3.545,86 puana taşındı.

BIST 100 endeksi dolar bazında üst üste 8 haftadır değer kazanırken, söz konusu performans, haftalık değerlendirmede Temmuz 2005'ten bu yana görülen aralıksız en güçlü ralliye işaret ediyor. BIST 100 endeksinde banka hisseleri yatırımcısının yüzünü güldürürken, rallinin öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Madencilik endeksi yüzde 14,6 getiriyle bankacılık endeksini takip ederken, onu yüzde 13,6 kazançla gayrimenkul yatırım ortaklığı izledi.