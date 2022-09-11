Türkiye’den 11 ülkeye daha tapu temsilciliği

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve yabancı yatırımcıların Türkiye'deki taşınmaz yatırımlarına yönelik bulundukları ülkelerden işlem yapabilmeleri için yurt dışında temsilcilikler açmaya devam ediyor. İlk yurt dışı temsilciliğini Almanya'ya açan kurum önümüzdeki süreçte, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika, Katar, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden birinde temsilcilik açmayı planlıyor. Toplamda 11 temsilciliğin daha açılmasıyla birlikte, telekonferans uygulamasıyla tapu işlemlerinin artacağı tahmin ediliyor.

■ BARIŞ ŞİMŞEK