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Haberler Ekonomi Yerli balon Kapadokya’da Bakan Kirişçi ile yükseldi

Yerli balon Kapadokya’da Bakan Kirişçi ile yükseldi

11.9.2022

Yerli balon Kapadokya’da Bakan Kirişçi ile yükseldi

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'de üretilen yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarına yükseldi. Kirişci, bölgede faaliyet gösteren firmalardan Pasha Balloons tarafından üretilen yerli sıcak hava balonunu inceledi.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında uçuş hazırlıklarına eşlik eden Kirişci, yetkililerden bilgi aldı. Kirişci, "Gastronomi, balon uçuşları, çömlek işleri, bağ bozumu şenlikleri yerli yabancı turisti çekerek bölgeye hareketlilik sağlıyor. Bölgede aynı anda 156 balon havalanıyor. Aynı zamanda bu balonlar birçok kişiye de iş imkanı sağlıyor" dedi.

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