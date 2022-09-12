Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 adet taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir ve Kütahya'da bulunan taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.



Taşınmaz satış ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.



İhaleye, gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir.

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