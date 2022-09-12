HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı" dedi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Nebati, BIST 100 endeksinin 2 aydır rekor tazelediğini duyurdu.

Bu yükselişin Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ettiğinin altını çizen Nebati, "Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha cazip hale geliyor. Bugün, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4.8 trilyona ulaştı. Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor. Bu yükseliş, borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yükselişin temelinde üretim artışı ve istihdam kapasitesi yatıyor" ifadesini kullandı.