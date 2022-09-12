Su ürünleri ihracatının yıldızı İzmir ve Muğla

TÜRKİYE'NİN ihracatta yıldız sektörlerinden su ürünlerinin yıllık 1.4 milyar dolarlık ihracatının yüzde 62'sini Muğla ve İzmir gerçekleştiriyor. Türkiye 2021'de 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Buna Ege bölgesi 953 milyon dolarlık katkı sağladı. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünleri ihracatının yüzde 68'inin Ege'den yapıldığını belirterek, "2000'lerin başında 59 milyon dolar olan ihracat bugün son 1 yıllık dönemde 1 milyar 578 milyon dolara ulaştı. 2 milyar dolara ilerliyoruz. 2020'de su ürünleri ihracatını 31 ilimiz gerçekleştiriyorken bugün 37 ilimizden ihracat yapılıyor" dedi.

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