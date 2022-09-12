  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Su ürünleri ihracatının yıldızı İzmir ve Muğla

Su ürünleri ihracatının yıldızı İzmir ve Muğla

12.9.2022

Su ürünleri ihracatının yıldızı İzmir ve Muğla
TÜRKİYE'NİN ihracatta yıldız sektörlerinden su ürünlerinin yıllık 1.4 milyar dolarlık ihracatının yüzde 62'sini Muğla ve İzmir gerçekleştiriyor. Türkiye 2021'de 1.4 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Buna Ege bölgesi 953 milyon dolarlık katkı sağladı. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünleri ihracatının yüzde 68'inin Ege'den yapıldığını belirterek, "2000'lerin başında 59 milyon dolar olan ihracat bugün son 1 yıllık dönemde 1 milyar 578 milyon dolara ulaştı. 2 milyar dolara ilerliyoruz. 2020'de su ürünleri ihracatını 31 ilimiz gerçekleştiriyorken bugün 37 ilimizden ihracat yapılıyor" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA