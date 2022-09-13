‘Büyük ölçekli bütçeyle 250 bin konut yapacağız’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni sosyal konut projesi sayesinde Hazine'nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşı güvenli konutlara taşıyacaklarını belirterek, "Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

1.5 TRİLYON DEĞERİNDE

Bakan Nebati yaptığı paylaşımda, ekonomi politikalarının hedefinin sadece büyüme olmadığına işaret ederek, temel amaçlarının, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı, toplumun tüm kesimlerine yaymak olduğunu vurguladı. Vatandaşları ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte başlattıklarını dile getiren Nebati, şunları kaydetti: "Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece Hazine'nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız. Hazine'nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250'den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."

TOKİ'NİN PROJESİNE BAŞVURU ŞARTLARI BELİRLENDİ

● Ev sahibi olmak isteyenlerin heyecanla beklediği sosyal konut projesinde, dar gelirli aileler için 250 bin konut ve 100 bin altyapılı arsa satışa sunulacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. ● Konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. ● Konutlara her haneden bir kişi, genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. Bununla birlikte konutlara emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engelliler de başvuru yapabilecek. ● Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak. ● Konutların aylık taksitleri ise asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak ve 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut ise önemli ölçüde deprem tehlikesi bulunan İstanbul'da yapılacak. ● Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. ● 100 bin arsa inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar, bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. ● TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.