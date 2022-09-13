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Haberler Ekonomi DTO Başkanı Öztürk yeniden göreve aday

DTO Başkanı Öztürk yeniden göreve aday

13.9.2022

DTO Başkanı Öztürk yeniden göreve aday

STANBUL ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) merkez ve şubelerinde seçim tarihleri belli oldu. Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, 4 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi tekrar aday olduğunu açıkladı. Üçüncü dönemi için tekrar yola çıkan Öztürk, "Bir siyasetçinin dediği gibi; 'Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.' Kabına sığmayan bir haldeyiz" dedi.

Yönetim kurulu ile eski başkanların misyon ve vizyonuyla odaya yeni bir hizmet binası kazandırdıklarını ifade eden Öztürk, "En büyük projemiz olan şubemizin yeni binası 35'inci yaşımızda açıldı. Şubemizin Kuşadası hizmet bürosu da faaliyete geçti. Çeşme'de de aynı şekilde hizmet binası açmak istiyoruz. Mordoğan ve Karaburun'dakiler Çeşme'deki binamıza gidebilir" diye konuştu.

METİN BURMALI

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