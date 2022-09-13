Kavcıoğlu’ndan liralaşma stratejisi yazısı

TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bankanın kurumsal blog sayfası Merkezin Güncesi'nde, "Liralaşma Stratejisi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kavcıoğlu yazısında "TCMB para politikası kararlarını tasarlarken başta sürdürülebilir dış denge olmak üzere Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları ile yüzleşmektedir." dedi. Yeni Türkiye ekonomi modelinin uygulanmaya başlandığını anımsatan Kavcıoğlu, bu modelin büyük ölçüde yerli sermaye ve beşeri kapasite kullanılarak geliştirildiğini, ekonominin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla kalıcı fiyat istikrarını yakalayarak sürdürülebilir büyümesini önceliklendirdiğini kaydetti.

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