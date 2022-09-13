Kış turizmi için fiyat yarışı başladı

AVRUPA Birliği (AB) üyesi ülkelerin yurttaşlarına 300 ile 500 euro arasında ısınma desteği sağlayacağını açıklaması, Türkiye, İspanya, Mısır, Tunus ve Fas'ı harekete geçirdi. Avrupa'da başta emekliler olmak üzere her kesim kış ayları için önlemler almaya başladı.

Önlemler içinde kışı Akdeniz'de geçirmek de bulunuyor. Almanya ve diğer AB üyesi ülke vatandaşlarını çekmek için tur operatörleri Türkiye, Mısır, Tunus ve Fas için özel paketler hazırladı. İki ay gibi uzun süreli konaklamalar için 5 yıldızlı otelde her şey dahil günlüğü 21 euroluk paketler satışa sunuldu.