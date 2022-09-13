Sosyal konutta tarihi gün! Başkan Erdoğan detayları bugün açıklayacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntıları bugün belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak. 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretilirken, ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacak.

100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkânı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşa kendi işini kurma imkânı verilecek. Vatandaşa yüzde 10 peşinatla, 240 ay vadeyle ev sahibi olma imkanı sağlanırken; konut projesinde gençler, emekliler, şehit yakını ve gaziler ile engelliler için kontenjan ayrılacak.

EN AZ 100 BİN İSTİHDAM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, proje ile 1 milyondan fazla vatandaşı güvenli konutlara taşıyacaklarını belirterek, "Hazine'nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle 1.5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250'den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, "Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık" diye yazdı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına ve istihdam alanlarına kavuşacak" dedi.

Kurum, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında, 'Ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak!' sözlerinden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğimiz bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştı. Şimdi Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize yeni yuvalar armağan etmenin, yeni işyerleri kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız."

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.

Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün açıklanacak sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi.

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

ARSA KAMPANYASINA ARSASI OLAN BAŞVURAMAYACAK

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

İŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ 2 BİN LİRA OLACAK

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.